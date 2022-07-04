ОК "Північ": окупанти випустили з вертольота дві ракети по Сумській області

Війська РФ обстріляли з вертольота територію Сумської області у понеділок, 4 липня, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє Оперативне командування Північ у Facebook.

Обстріл стався о 13:07 з території країни-агресора, уточнює командування. За їхніми даними, окупанти випустили дві ракети з вертольота по Есманській територіальній громаді.

Внаслідок цього постраждало приміщення школи. Командування опублікувало фото наслідків російського обстрілу.

Наголошується, що втрат серед особового складу та техніки немає, а інформація про жертви серед цивільного населення попередньо відсутня.