Братчук: в окупованому Донецьку горять залізничні об'єкти
В окупованому Донецьку у понеділок, 4 липня, спостерігаються масові пожежі на об'єктах залізничної інфраструктури, повідомляє Новое время.
Про це повідомляє речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.
Він уточнив, що пожежа не пов'язана з обстрілом.
"Донецьк у ці хвилини. Горять об'єкти залізничної інфраструктури. Пожежа сталася через порушення правил протипожежної безпеки", - зазначив він.
Тим часом місцеві паблики повідомляють про масований обстріл міста та публікують фото та відео наслідків. Поблизу вокзалу знаходиться великий ринок і житлова забудова.