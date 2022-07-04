Братчук: в окупованому Донецьку горять залізничні об'єкти

В окупованому Донецьку у понеділок, 4 липня, спостерігаються масові пожежі на об'єктах залізничної інфраструктури, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

Він уточнив, що пожежа не пов'язана з обстрілом.

"Донецьк у ці хвилини. Горять об'єкти залізничної інфраструктури. Пожежа сталася через порушення правил протипожежної безпеки" , - зазначив він.

Тим часом місцеві паблики повідомляють про масований обстріл міста та публікують фото та відео наслідків. Поблизу вокзалу знаходиться великий ринок і житлова забудова.