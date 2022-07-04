ГУР: російські військові продають іноземним розвідкам дані про розташування своїх військ

Російські військові продають інформацію про місцеперебування своїх військ іноземним розвідкам, повідомляє Новое время.

Про це йдеться у перехопленні телефонної розмови окупантів, яку опублікувало ГУР Міноборони у YouTube.

У телефонній розмові дівчина скаржиться, що російські військові передають інформацію про місцеперебування певних підрозділів іноземним розвідникам.

"31 бригаду здали. Не всю, а якусь роту. 76 людей привезли нещодавно. Здав все ж таки. Полковник Матьковський. Я потім спілкувалася з ФСБешником Самарським, мій знайомий. Він каже, так. Все це правильно. У нього на рахунку 17 мільйонів знайшли. Страждає зараз США смердюче. У них там взагалі голод, холод" , — каже дівчина.

Окупант їй відповідає, що 21 день перебуває під постійними обстрілами та до району, де він перебуває, «прилітає» щодня.