Гайдай: Україна поверне кожен населений пункт Луганської області

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у понеділок, 4 липня, наголосив, що Україна поверне усі захоплені російськими окупантами населені пункти області, повідомляє Новое время.

Під час прямого ефіру у себе в Facebook Гайдай нагадав, що проти нашої країни воює «величезна махина, мета якої — захопити та знищити всю Україну». Він наголосив, що щільність російських обстрілів була неймовірною.

"Луганська область стримувала ворога більше чотирьох місяців, завдавала йому божевільних втрат і, на жаль, втрачала сама — це ціна, яку варто пам'ятати, коли хтось говорить, що область „злили“. Чотири місяці героїчної оборони... Ці бої були найважчими, наші захисники пройшли пекло" , — написав він.

Гайдай зазначив, що поки що в Росії набагато більше зброї, ніж в українських захисників, але після досягнення паритету в озброєнні Україна поверне всі тимчасово захоплені території.

«Ми обов'язково переможемо, але для цього нам потрібно більше далекобійної артилерії та БК для неї. Але щоб не сталося так, що до нас приїде техніка, а на ній не буде кому працювати і воювати, командування ухвалює рішення і війська іноді виходять. Але хлопці залишаються живими.

Я не знаю, скільки часу пройде і коли почнеться повернення міст Луганської області — два, три місяці або, можливо, навіть пів року. Але головне, що ми повертатимемо собі кожен населений пункт Луганської області, аж до кордонів із Росією. Я не маю жодних сумнівів, що так буде», — додав очільник ОВА.

Раніше Сергій Гайдай розповів, що захисники України вийшли з Лисичанська без втрат. Він повідомляв, що невелика частина Луганської області залишається під контролем України для того, щоб ЗСУ встигли збудувати захисні редути.

3 липня Генштаб ЗСУ повідомив, що після важких боїв за Лисичанськ Сили оборони України змушені були відійти з займаних позицій і рубежів. Там пояснили, що в умовах кратної переваги російських окупантів в артилерії, авіації, реактивних системах залпового вогню, боєприпасах та кількості особового складу подальша оборона міста призвела б до фатальних наслідків.