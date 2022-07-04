Переговори завершено: у НАТО назвали дату вступу Фінляндії та Швеції

У Брюсселі завершилися переговори про вступ Швеції та Фінляндії до НАТО та протоколи про членство країн у Північноатлантичному альянсі будуть підписані 5 липня, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби НАТО.

Переговори, які завершилися 4 липня, велися між офіційними особами НАТО та представниками Фінляндії та Швеції. Фінську делегацію очолювали міністр закордонних справ Пекка Хаавісто та міністр оборони Антті Кайкконен, шведську – міністр закордонних справ Анн Лінде. Делегацію НАТО очолила помічник генерального секретаря Альянсу з політичних питань та політики безпеки Беттіна Каденбах.

Після завершення переговорів союзники мають підписати протоколи про приєднання Фінляндії та Швеції до штаб-квартири НАТО у вівторок, 5 липня 2022 р. Потім протоколи про приєднання будуть відправлені на ратифікацію всім країнам НАТО відповідно до їхніх національних процедур.

Як повідомлялось, 15 травня Фінляндія офіційно оголосила, що подає заявку на вступ до НАТО.

16 травня уряд Швеції ухвалив рішення подати заявку на вступ країни до НАТО.

29 червня Північноатлантичний альянс на саміті в Мадриді офіційно запросив Фінляндію та Швецію стати членами блоку.