ANP: у Нідерландах мавпячу віспу вперше виявили у дитини

За даними Національного інституту охорони здоров’я Нідерландів, за останні кілька днів у країні виявили 64 нові випадки зараження мавпячою віспою, зокрема і в дитини шкільного віку, повідомляє Європейська правда.

Про це інформує ANP.

Наразі не встановлено, як саме дитина заразилася мавпячою віспою, але в Національному інституті охорони здоров’я Нідерландів вважають, що це сталося через контакт зі шкірою вже інфікованого.

Решта нових випадків стосуються чоловіків, більшість із них практикують секс з іншими чоловіками. Ймовірно, це пов’язано із заходами у межах місяця прайду в Амстердамі та інших великих нідерландських містах.

Усього ж у Нідерландах було виявлено 352 інфікованих мавпячою віспою.

Через спалах мавпячої віспи у Британії будуть вакцинувати геїв і бісексуалів від вітряної віспи

Мавпяча віспа – рідкісне вірусне захворювання, що передається людині від тварин. Воно зазвичай зустрічається в Західній та Центральній Африці.

Симптоми захворювання – лихоманка, головний біль та шкірний висип, який починається на обличчі й поширюється на решту тіла.

Випадки зараження вірусом віспи мавп в останні тижні були зафіксовані за межами Африки – зокрема в Німеччині, Швейцарії, Іспанії, Бельгії, Італії, Португалії, Великій Британії, Австрії та Швеції.

Водночас Європейський центр з попередження і контролю захворювань вважає низьким ризик масштабного поширення мавпячої віспи серед населення загалом.