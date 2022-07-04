ВЦА: з Лисичанська змогли виїхати не всі бажаючі мешканці

З Лисичанська на Луганщині, з якого після важких боїв відійшли українські військові, змогли виїхати не всі бажаючі, повідомляє Українська правда.

Про це повідомив голова Лисичанської військово-цивільної адміністрації Валерій Шибіко.

"Хоч би ми не хотіли всіх вивезти, але потік дуже збільшився останніми днями, і також збільшилися обстріли. Тих, кого могли, ми вивезли, але я думаю, що ми не змогли дістатися якихось районів у Лисичанську".

За словами голови ВЦА, безпечного способу залишити Лисичанськ поки що немає.

Шибіко також підтвердив, що частина людей, які залишаються в місті, дійсно чекали на прихід армії РФ.

"Відсоток людей, які чекали на російські війська, був. Це люди старшого віку, які ще пам'ятають Радянський Союз, вони на нього чекають і дочекалися. Вони вважають, що до них зараз прийшов Радянський Союз" , - розповів він.

У неділю Генштаб повідомив, що після важких боїв Сили оборони України відійшли від займаних позицій та рубежів у Лисичанську Луганської області.