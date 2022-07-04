Україна та Швеція підписали спільну заяву: Зеленський розповів деталі

Україна та Королівство Швеція підписали спільну заяву щодо оборонного співробітництва, галузевого співробітництва у сферах атомної енергетики, енергоефективності, фінансової підтримки для України, повідомляє Укрінформ.

Про це Президент України Володимир Зеленський повідомив під час брифінгу із Прем'єр-міністром Швеції Магдаленою Андерссон у Києві.

«Сьогодні ми погодили спільну заяву. Це перший документ історії двосторонніх відносин між нашими країнами. У спільній заяві зафіксовано ключові питання для обох наших держав. Зокрема це стосується оборонної співпраці, галузевого співробітництва в галузях атомної енергетики, енергоефективності, фінансової підтримки для України», - зазначив глава Української держави.

За його словами, у рамках зустрічі з Прем'єром Швеції обговорювалися питання щодо розробки посилених санкцій проти російської федерації. Крім того, серед тем діалогу було повоєнне відновлення України. Зеленський висловив сподівання, що Швеція приєднається до цього процесу. Президент України звернув увагу на досвід Королівства Швеція у галузі енергозбереження, енергоефективності та реалізації екологічного порядку денного. Зеленський уточнив, що це стосується переробки відходів. Він запросив Швецію приєднатись до будівництва таких заводів в Україні.

У ході зустрічі глава Української держави також поінформував Андерссон про ситуацію на передовій, загрози та успіхи українських військових.

Зеленський подякував Швеції за підтримку курсу України на приєднання до Європейського Союзу в майбутньому, а також за гуманітарну допомогу та підтримку українських біженців.

Як повідомлялося, Прем'єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон 4 липня перебуває з робочим візитом в Україні. У рамках візиту вона відвідала звільнені від російських загарбників Бучу та Бородянку на Київщині.