Зеленський підписав указ про утворення 14 військових адміністрацій у Донецькій області
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про утворення військових адміністрацій у Донецькій області, повідомляє Новое время.
Зокрема, утворено:
- Бахмутську міську військову адміністрацію Бахмутського району Донецької області;
- Великоновосилківську селищну військову адміністрацію Волноваського району Донецької області;
- Званівську сільську військову адміністрацію Бахмутського району Донецької області;
- Комарську сільську військову адміністрацію Волноваського району Донецької області;
- Краматорську міську військову адміністрацію Краматорського району Донецької області;
- Курахівську міську військову адміністрацію Покровського району Донецької області;
- Лиманську міську військову адміністрацію Краматорського району Донецької області;
- Миколаївську міську військову адміністрацію Краматорського району Донецької області;
- Святогірську міську військову адміністрацію Краматорського району Донецької області;
- Сіверську міську військову адміністрацію Бахмутського району Донецької області;
- Соледарську міську військову адміністрацію Бахмутського району Донецької області;
- Часовоярську міську військову адміністрацію Бахмутського району Донецької області;
- Черкаську селищну військову адміністрацію Краматорського району Донецької області;
- Шахівську сільську військову адміністрацію Покровського району Донецької області.
Начальником Краматорської міської військової адміністрації призначено Олександра Гончаренка. Лиманську ВДА очолить Олександр Журавльов. Юрія Подлісного призначено начальником Миколаївської міської військової адміністрації.
Головою Черкаської селищної військової адміністрації призначено Олексія Кривоконя. Головою Бахмутської міської військової адміністрації призначено Олексія Реву. Олексія Воробйова призначено начальником Сіверської міської військової адміністрації. Сергій Гошко очолить Соледарську ВДА. Сергій Чаус став начальником Часовоярської ВДА.