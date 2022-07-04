Мер: Слов'янськ став прифронтовим містом, окупанти знаходяться за 7-10 км

Слов'янськ Донецької області став прифронтовим містом, а російські окупанти, що знаходяться за 7-10 км, завдають артилерійських ударів по мирних мешканцях, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив в ефірі телеканалу "Еспресо" мер міста Вадим Лях.

"Місто вже стало прифронтовим. Зараз дуже важливо евакуювати якомога більше людей, тут вчорашня подія (обстріл, — ред.) стала маркером і люди більш активно стати виїжджати з міста. Вчора виїхало 70, на завтра уже записалось 200 людей, які поїдуть з міста і далі евакуація продовжується. Йде в двох напрямках — Дніпро-Рівне та другий маршрут до Покровська і поїздом до Львова" , — розповів він.

З його слів, лінія фронту у міста не змінюється вже місяць.

"Місто з перших днів початку військових дій допомогає і цей процес нескінченний. Кожного дня прилітає. Наприклад, якщо брати вчора, то 40 будинків зруйновано. Дев'ятиповерховий будинок частково зруйнований. Завжди жаль людських життів, тому завжди закликаю людей евакуюватися" , — додав Лях.

Мер розповів, на якій відстані від міста з різних напрямків знаходяться окупанти.

"Якщо брати в напрямку Лимана до Райгородка — це 7-10 км, якщо брати в напрямку Ізюма, Долини — це 30 км. Якщо напрямок Святогірська — це до 20 км. Артилерія вже б'є по місту — така можливість у ворога є. Можливо, він буде компенсувати відсутність наступальних дій обстрілами міста, мирного населення. Але де буде головний удар, мені важко сказати" , — підсумував він.

Як повідомлялось, 3 липня російська артилерія завдала удару по Слов'янську. Внаслідок цього загинули 6 мирних жителів і щонайменше 15 отримали поранення.