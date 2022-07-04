Джонсон: Україна має мати сили, щоб завершити війну на своїх умовах

Україна має посилитись настільки, щоб завершити війну з Росією на своїх умовах, заявив прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, повідомляє Новое время.

Про це пише The Guardian.

За словами Джонсона, першочерговим завданням Лондона є приєднання до союзників, щоб Україна здобула перемогу у своїй боротьбі проти російської агресії. За його словами, мадридський саміт НАТО «перевершив усі очікування щодо єдності та цілеспрямованої рішучості підтримувати Україну стільки, скільки потрібно».

"Усі ми розуміємо, що якщо Путіна не зупинити в Україні, то він знайде нові цілі для своїх реваншистських атак, і ми захищаємо не якийсь абстрактний ідеал, а перший принцип мирного світу, який полягає в тому, що не можна допустити розчленування великих і могутніх країн. І якщо це колись стане можливим, то жодна нація ніде не буде в безпеці" , - зазначив Джонсон.

Він додав, що Україна «має мати сили, щоб закінчити цю війну на умовах, які описав президент Зеленський».