Харківська ОВА: ЗСУ знищили склад та велику кількість техніки окупантів

Українські захисники на Ізюмському напрямку знищили черговий російський склад із боєприпасами, а на Харківському напрямку — велику кількість окупантів та їхньої техніки, повідомляє Новое время.

Про це повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Хочу окремо подякувати 228 батальйону 127 бригади тероборони Харкова, які провели на Харківському напрямку успішну операцію. Не втративши жодного воїна, вони знищили велику кількість живої сили противника та його броньованої техніки" , - написав він у Telegram.

Він зазначив, що на Ізюмському напрямку знищено черговий російський склад із боєприпасами.

Синєгубов повідомив, що за останній тиждень окупанти активно завдають ракетних ударів по Харкову та області.

"Під постійним вогнем Чугуївський, Харківський, Богодухівський, Ізюмський райони. За даними поліції, на тиждень від обстрілів ворога, на жаль, загинули 30 мирних жителів Харківщини" , — пише він, додавши, що внаслідок обстрілів у Кутузівці поранено 81-річну жінку.

Також, за його словами, із тимчасово окупованих територій області за добу евакуйовано 860 осіб.

За даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила близько 36 200 своїх військових, з них 230 — за останню добу. Найбільших втрат за добу ворог зазнав на Слов’янському та Донецькому напрямках.