NYT: у США на святкуванні Дня незалежності сталася стрілянина, шестеро загиблих

У передмісті Чикаго Хайленд-Парк (штат Іллінойс) 4 липня невідомий відкрив вогонь по учасниках параду з нагоди Дня незалежності США, повідомляє Ділова столиця.

В результаті загинули 6 людей з посиланням на The New York Times.

Крім того, щонайменше 20 осіб було госпіталізовано із травмами різного ступеня тяжкості.

Заступник начальника офісу шерифа округу Лейк Крістофер Ковеллі сказав, що особа, яка стріляла, не встановлена, і попросив місцевих жителів передати слідчим будь-які записи з камер спостереження. За його словами, офіційні особи вилучили гвинтівку, з якої імовірно велася стрілянина, а загони спецназу ходили будинками. При цьому місцевим мешканцям рекомендували залишатися вдома.

Як повідомлялось, 15 травня в Буффало (штат Нью-Йорк) у супермаркеті молодик відкрив стрілянину, внаслідок чого загинули 10 людей і ще троє отримали поранення. Вбивця виявився расистом.