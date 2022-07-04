Ейфелева вежа потребує термінової реставрації

Ейфелева вежа в останні роки істотно іржавіє і починає руйнуватися в тих місцях, де відшаровується фарба. У 2018 році на пам'ятку планували нанести два шари нової фарби, однак ремонт відклали.﻿ Про це, з посиланням на Marianne, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

У поточному році вежу чекає косметичний ремонт, який охопить всього 5% споруди. На нього виділили 60 млн євро. Однак на думку експертів, цієї суми недостатньо.

Представники французьких медіа також відзначають, що керуюча пам'яткою компанія під різними приводами відмовляється закривати її на тривалий час, щоб не втрачати прибуток.