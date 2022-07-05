Київ і Чернігів з'єднали тимчасовою переправою через Десну

На трасі Київ-Чернігів відкрили понтонну переправу через річку Десна. Тимчасовий міст розрахований на транспорт вагою до 10 тонн. Новий логістичний маршрут дозволить розвантажити існуючі транспортні коридори між двома містами, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Працювати переправа буде з 5: 00 до 21: 00. Орієнтовно раз на тиждень проїзд закриватиметься на регламентні роботи. Для великовагових і великогабаритних транспортних засобів сполучення Чернігів-Київ як і раніше буде здійснюватися по дорозі Р-69 Київ – Вишгород – Десна – Чернігів.

В Укравтодорі також повідомили, що у зв'язку з руйнуванням двох великих мостів через річку Десна біля Чернігова тривалий час пряме найкоротше сполучення з Києвом було розірвано. Перший міст на об'їзній Чернігова був підірваний наприкінці лютого для стримування наступу окупаційних військ. Другий міст на під'їзді до Чернігова в кінці березня був зруйнований в результаті ворожого авіабомбардування.