Байден про стрілянину в Чикаго: не перестанемо боротися з епідемією збройного насильства
США не перестануть боротися з епідемією збройного насильства, яка захлеснула країну. З цією метою буде підготовлено кілька важливих законопроектів, пише Константин Широкун, РБК-Україна.
Про це заявив президент США Джо Байден.
"Нещодавно я підписав перший за майже 30 років значний двопартійний проект у сфері реформування Закону Про обіг зброї, що включає дії, які врятують багато життів. Але американському суспільству ще належить зробити дуже багато, і я не здамся в боротьбі з епідемією збройного насильства", - заявив президент США.
Байден також підкреслив, що шокований позбавленим сенсу насильством із застосуванням вогнепальної зброї. Раніше президент запропонував адміністрації Чикаго сприяння з боку федеральних органів влади у зв'язку зі стріляниною.
Раніше повідомлялося, що в містечку Хайленд-Парк біля Чикаго невідомий влаштував стрілянину на параді до Дня незалежності США. В результаті події загинули п'ятеро людей, ще 16 отримали поранення.