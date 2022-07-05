Російський і китайський кораблі увійшли в прилеглі води Японії

Офіційний Токіо висловив протест Пекіну у зв'язку з тим, що китайський військовий корабель проплив поблизу спірних островів у Східно-Китайському морі, які в Японії називають Сенкаку, а в Китаї відповідно Дяоюйдао.﻿ Про це, з посиланням на Japan Today, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Японські офіційні особи регулярно протестують проти присутності кораблів китайської берегової охорони у водах поблизу островів. Фрегат ВМС Китаю був помічений в прилеглих водах Японії на північний захід від одного з контрольованих Токіо островів.

"Ми висловили серйозну стурбованість і протест китайській стороні дипломатичним шляхом і закликали їх не допустити повторення подібних інцидентів" , - заявив заступник головного секретаря Кабінету Міністрів Сейдзі Кіхара.

Крім того, в понеділок в прилеглих водах спірних островів був помічений російський військовий корабель. Прилеглими водами в міжнародному морському праві заведено вважати 12-мильну смугу, яка простягається за межі територіальних вод.

Нагадаємо, раніше Великобританія, США, Канада і Японія оголосили про заборону на поставки російського золота, щоб посилити тиск на" військову машину " президента РФ Володимира Путіна.