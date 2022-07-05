ОВА: окупанти завдали ракетних ударів по Миколаєву

Вранці, 5 липня, по Миколаєву окупанти завдали ракетних ударів. Про це повідомляє﻿ начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

На місцях уже працюють рятувальники, медики, аварійні бригади та комунальники.

Детальна інформація уточнюється.

Також окупанти продовжують обстрілювати Миколаївську область. Так, сьогодні вранці було обстріляно Інгульську громаду. Обстріли були переважно поза межами населених пунктів. В результаті чого виникло займання поля з ріпаком. Потерпілих немає.

У Березнегуватській громаді тривають обстріли сіл по лінії розмежування. Під обстріл потрапила також Баштанська громада. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.