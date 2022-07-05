Мінцифра запропонувала світовим IT-компаніям діджитал-лендліз для України

Таку пропозицію голова Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров зробив у рамках ініціативи Digital4Freedom, яку відомство представило на конференції з відновлення України у швейцарському Лугано, повідомляє Новое время.

За словами голови Мінцифри Михайла Федорова, ініціатива Digital4Freedom допоможе зробити Україну "найвільнішою і найбільш цифровою країною у світі".

"Цифрова інфраструктура — найбільш стійка та ефективна під час війни. Бо її не можуть зруйнувати ракети. І зараз наша пропозиція топовим технологічним компаніям світу — це діджитал-лендлендліз» , — заявив Федоров.

Серед присутніх компаній були Microsoft, Rakuten, Apple, Amazon, Google, IBM, Palantir, Mastercard, Visa та інші.

"Цифровізація не тільки наш фундамент для відновлення, але й бачення того, як має працювати країна. У жодній іншій країні світу ви не матимете такого шансу долучитися до впровадження найпередовіших технологій на державному рівні» , — додав міністр.

За словами Федорова, Digital4Freedom допоможе зробити Україну "найвільнішою та найбільш цифровою країною у світі, де замість аналогових чиновників та довідок працює paperless, замість готівкової валюти — cashless, IT-сектор займає 40% у ВВП, а сама країна перетворюється на найбільший IT-хаб Східної Європи з фокусом на рішення безпеки".