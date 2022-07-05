У МО Британії спрогнозували характер боїв за Донецьку область

Після захоплення майже усієї території Луганської області окупаційні війська спробують взяти під контроль і Донецьку область, зазначили у Міністерстві оборони Великої Британії, повідомляє Новое время.

У зведенні відомства у Twitter говориться, що битва за Донбас характеризувалася повільними темпами наступу та масованим використанням Росією артилерії, під час якого міста зрівнялися із землею.

"Бої у Донецькій області майже напевно триватимуть у такому ж ключі" , — йдеться у повідомленні.

За даними британського Міноборони, відносно швидке захоплення Росією Лисичанська розширює її контроль практично на всю територію Луганської області, дозволяючи їй заявляти про суттєвий прогрес у досягненні політичної мети, яку вона представила як безпосередню мету війни, а саме "звільнення" Донбасу.

"На відміну від попередніх фаз війни, Росія, ймовірно, досягла досить ефективної координації між принаймні двома угрупованнями військ: Центральним угрупуванням, ймовірно, під командуванням генерал-полковника Олександра Лапіна, та Південним угрупуванням, ймовірно, під командуванням нещодавно призначеного генерала Сергія Суровікіна" , - йдеться у зведенні.

Українські сили, ймовірно, здебільшого відведені у хорошому стані відповідно до існуючих планів. Утримувані українцями райони Сєвєродонецьк-Лисичанськ були виступом, який росіяни могли атакувати з трьох сторін.

Є реальна ймовірність того, що тепер українські сили зможуть відступити до зручнішої для оборони прямої лінії фронту.