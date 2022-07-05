Японія ввела нові санкції проти компаній РФ і Білорусі

Японія оголосила про запровадження нових санкцій проти РФ та Білорусі - до санкційного списку внесли 90 фізичних та юридичних осіб. Також Японія ввела заборону на імпорт золота з Росії, повідомляє Економічна правда.

Про це йдеться у повідомленні Мінфіну Японії.

Зокрема, до санкційного списку потрапили: віце-прем'єр Дмитро Григоренко РФ, голова Об'єднаної авіабудівної корпорації Юрій Слюсар, віолончеліст та підприємець, близький друг Путіна Сергій Ролдугін із дружиною, родичі олігарха Олексія Мордашова та співзасновник компанії "Київська площа" Рік Нісанов.

Також Японія запровадила заборону на імпорт золота з Росії - країна заборонила експорт товарів, що сприяють зміцненню промислової бази, на адресу 65 компаній із Росії та 25 - з Білорусі.

З 5 вересня набуде чинності заборона надання Росії послуг у сфері бухгалтерського обліку, аудиту та консалтингу.

Також під санкції потрапили колаборанти окупантів у Херсонської області - так званий глава так званої військово-цивільної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо та його "заступник" Кирило Стремоусов.

До списку організацій, на яких поширяться санкції, внесли компанії, що працюють у сфері авіабудування, суднобудування, радіоелектроніки, у тому числі низку найбільших авіазаводів, зокрема, у Новосибірську та Комсомольську-на-Амурі.