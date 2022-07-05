ВСУ вже знищили понад 36,3 тисячі російських окупантів - Генштаб

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про втрати російських військ в Україні.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 05.07 орієнтовно склали:

особового складу близько 36 350 (+150) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1594 (+5) од.,

бойових броньованих машин ‒ 3772 (+18) од.,

артилерійських систем – 806 (+2) од.,

РСЗВ - 247 (+1) од.,

засобів ППО - 105 од.,

літаків – 217 од.,

вертольотів – 187 од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 660 (+2),

крилатих ракет - 144 од.,

кораблів/катерів - 15 од.,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2634 (+5) од.,

спеціальної техніки – 65 од.

Найбільших втрат ворог зазнав на Слов'янському та Донецькому напрямках.