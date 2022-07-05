ВСУ вже знищили понад 36,3 тисячі російських окупантів - Генштаб

ВСУ вже знищили понад 36,3 тисячі російських окупантів - Генштаб
Фото: t.me/ministry_of_defense_ua

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про втрати російських військ в Україні.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 05.07 орієнтовно склали:

  • особового складу близько 36 350 (+150) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1594 (+5) од.,
  • бойових броньованих машин ‒ 3772 (+18) од.,
  • артилерійських систем – 806 (+2) од.,
  • РСЗВ - 247 (+1) од.,
  • засобів ППО - 105 од.,
  • літаків – 217 од.,
  • вертольотів – 187 од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 660 (+2),
  • крилатих ракет - 144 од.,
  • кораблів/катерів - 15 од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2634 (+5) од.,
  • спеціальної техніки – 65 од.

Найбільших втрат ворог зазнав на Слов'янському та Донецькому напрямках.

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