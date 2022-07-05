ВСУ вже знищили понад 36,3 тисячі російських окупантів - Генштаб
У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про втрати російських військ в Україні.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 05.07 орієнтовно склали:
- особового складу близько 36 350 (+150) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1594 (+5) од.,
- бойових броньованих машин ‒ 3772 (+18) од.,
- артилерійських систем – 806 (+2) од.,
- РСЗВ - 247 (+1) од.,
- засобів ППО - 105 од.,
- літаків – 217 од.,
- вертольотів – 187 од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 660 (+2),
- крилатих ракет - 144 од.,
- кораблів/катерів - 15 од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2634 (+5) од.,
- спеціальної техніки – 65 од.
Найбільших втрат ворог зазнав на Слов'янському та Донецькому напрямках.