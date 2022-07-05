ОВА: окупанти 60 разів вдарили по Сумській області

ОВА: окупанти 60 разів вдарили по Сумській області

За ніч російські війська обстріляли території п'яти громад Сумської області, одна людина поранена. Про це повідомляє﻿ начальник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Так, під обстріл потрапили Білопільська, Юнаківська, Шосткинська, Шалигінська, Середино-Будська громади.

Усього було понад 60 пострілів по регіону (ракетних ударів, пострілів з мінометів, САУ та ін.).

Як розповів голова ОВА, в області зафіксовано:

  • після 21:00 тривав артобстріл Білопільської громади: 5 мінометних прильотів, 5 пострілів із САУ,
  • о пів на одинадцяту зі стрілецької зброї велася стрілянина на околицях Могриці,
  • майже о 04:00 по одному з підприємств Шостки був ракетний удар, одна людина поранена,
  • після 04:00 по околиці Середина-Буди було 8 мінометних прильотів та 12 із САУ, пошкоджено 2 приватні будинки та лінію електропередач,
  • майже о 05:00 по Шалигінській громаді вівся мінометний вогонь, 8 прильотів,
  • зі ствольної артилерії били по Середино-Будській громаді, 5 прильотів,
  • майже о 07:00 по Шалигінській громаді було 4 мінометні постріли.

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