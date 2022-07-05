ОВА: окупанти 60 разів вдарили по Сумській області

За ніч російські війська обстріляли території п'яти громад Сумської області, одна людина поранена. Про це повідомляє﻿ начальник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Так, під обстріл потрапили Білопільська, Юнаківська, Шосткинська, Шалигінська, Середино-Будська громади.

Усього було понад 60 пострілів по регіону (ракетних ударів, пострілів з мінометів, САУ та ін.).

Як розповів голова ОВА, в області зафіксовано: