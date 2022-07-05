ОВА: окупанти 60 разів вдарили по Сумській області
За ніч російські війська обстріляли території п'яти громад Сумської області, одна людина поранена. Про це повідомляє начальник Сумської ОВА Дмитро Живицький.
Так, під обстріл потрапили Білопільська, Юнаківська, Шосткинська, Шалигінська, Середино-Будська громади.
Усього було понад 60 пострілів по регіону (ракетних ударів, пострілів з мінометів, САУ та ін.).
Як розповів голова ОВА, в області зафіксовано:
- після 21:00 тривав артобстріл Білопільської громади: 5 мінометних прильотів, 5 пострілів із САУ,
- о пів на одинадцяту зі стрілецької зброї велася стрілянина на околицях Могриці,
- майже о 04:00 по одному з підприємств Шостки був ракетний удар, одна людина поранена,
- після 04:00 по околиці Середина-Буди було 8 мінометних прильотів та 12 із САУ, пошкоджено 2 приватні будинки та лінію електропередач,
- майже о 05:00 по Шалигінській громаді вівся мінометний вогонь, 8 прильотів,
- зі ствольної артилерії били по Середино-Будській громаді, 5 прильотів,
- майже о 07:00 по Шалигінській громаді було 4 мінометні постріли.