Novinite: РФ зупинила видачу туристичних віз громадянам Болгарії

На тлі висилки 70 російських дипломатів з Софії РФ припинила видачу туристичних віз для громадян Болгарії. Про це, з посиланням на Novinite, повідомляє Новое время.

Видання пише, що на практиці це обмежує можливість болгар їздити до Росії. Посольство РФ видає візи лише найближчим родичам.

На сайті посольства Росії в Болгарії немає інформації про зупинення видачі туристичних віз.

Минулого тижня заступник міністра закордонних справ Болгарії Ірена Димитрова викликала в МЗС російського посла і повідомила їй, що країна скорочує кількість співробітників російських дипломатичних представництв «до меж, що не перевищують кількість болгарських представництв у РФ».

Також у МЗС Болгарії очікують, що Росія тимчасово закриє своє генконсульство у місті Русі, а Болгарія своє у Єкатеринбурзі.

Влада Болгарії заявляла, що ці дипломати займалися «незвичайною діяльністю».

Своєю чергою, посол Росії в Болгарії Елеонора Митрофанова заявила, що Москва розглядає можливість розриву дипломатичних відносин з Софією у разі, якщо вона не скасує рішення про висилку 70 працівників російських дипломатичних представництв.

Прем'єр-міністр Болгарії Кирило Пєтков, відповідаючи на ультиматум країни-агресора Росії щодо висилки дипломатів, заявив, що з Болгарією не можна говорити за допомогою ультиматумів.