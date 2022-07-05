ЗМІ: У Путіна думають про проведення "референдумів" на Донбасі у серпні

За даними російського видання "Комерсант", в Адміністрації президента Росії хочуть, щоб окупаційні адміністрації на сході України були готові до проведення незаконних "референдумів" до серпня, повідомляє Українська правда.

"РБК раніше повідомляв, що на території "ДНР" та "ЛНР" ведеться попередня підготовка до референдуму та за базовим сценарієм їх передбачається провести одночасно.

За словами джерел, у внутрішньополітичному блоці АП є установка бути готовими до проведення референдумів до серпня.

Це опосередковано підтверджують і слова співрозмовника "Ъ" у політтехнологічних колах: за його інформацією, зараз іде набір фахівців, які готові працювати на територіях "ЛНР" та "ДНР", хоча подробиці майбутньої роботи не розкриваються" , - повідомляє видання.

Джерело видання зазначає, що від того моменту, як технологи розпочнуть роботу, до референдуму – якщо він справді відбудеться – має пройти не менше місяця.

За його словами, у Кремлі навряд чи захочуть поєднувати "плебісцити" з Єдиним днем ​​голосування 11 вересня, оскільки це може надати подіям "непотрібного значення".

Наприкінці цього тижня Центрвиборчком РФ проведе у Ростові-на-Дону семінар, у якому візьмуть участь представники ОРДЛО, які нібито попросили "надати допомогу у відновленні їхніх виборчих систем".

Джерело видання, близьке до ЦВК РФ, каже, що у так званих "ЛНР" і "ДНР" йде набір до "виборчих комісій" – і їхніх членів слід навчати.

Щоправда, це відбуватиметься на території ОРДЛО і навряд чи цим займатимуться представники російського Центрвиборчкому, додає співрозмовник видання.

Видання наводить думку експерта про те, що т.зв. "референдум" може і не знадобитися. Мовляв, ініціатором приєднання до РФ за російським законом виступає іноземна держава, а за "незалежність" у Донецьку та Луганську нібито проголосували у травні 2014 року – і її Володимир Путін "визнав" 21 лютого 2022 року (при цьому зазіхнувши на всю територію Луганської та Донецької областей).

Україна та цивілізований світ не визнали "референдумів", проведених окупантами у 2014 році, також вони не збираються визнавати анексію та окупацію Росією нових територій України.