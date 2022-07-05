Фінляндія та Швеція підписали протоколи про вступ до НАТО

У вівторок, 5 липня, міністри закордонних справ Фінляндії та Швеції Пекка Хаавісто та Анн Лінде підписали протоколи про вступ країн до Північноатлантичного альянсу.﻿ Про це, з посиланням на AFP, повідомляє Новое время.

Після підписання документа генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг оголосив про запуск процесу ратифікації членства обох країн.

Фінляндії та Швеції були офіційно запрошені до Альянсу на саміті в Мадриді 29 червня, на тлі повномасштабного вторгнення РФ в Україну та агресивної риторики кремлівського режиму на адресу колективного Заходу.