Зеленський назвав єдиний плюс війни в Україні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що єдиний плюс війни – це об'єднання держави зсередини. Москва не очікувала такого опору від країни, яка в рази менша за Росію, пише Руслан Гаращенко, РБК-Україна.

"Це війна. Позитиву в ній мало, але є один плюс. Ця війна об'єднала нашу державу всередині: суспільство, владу, бігти не будемо. Я думаю, що це найголовніше, чого не очікувала Російська Федерація, що буде такий опір держави, яка у десятки разів менша, ніж РФ. Але люди виявилися набагато більшими. Думаю, що це наша найголовніша сила" , - заявив президент.

Нагадаємо, за словами Зеленського, Україна потребує такої системи гарантій безпеки, такого простору безпеки, який зможе бути дієвим навіть в умовах, коли країна не є членом НАТО.