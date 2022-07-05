Генштаб: військовозобв'язаним заборонено залишати місце проживання без дозволу військкомату
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив своє рішення щодо заборони деяким категоріям людей залишати місце проживання без дозволу керівника відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
Про це йдеться в повідомленні Генштабу.
"Норма Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу", який діє з 1992 року, передбачає, що у воєнний час забороняється виїзд призовників, військовозобов’язаних та резервістів з місця проживання без дозволу керівника відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
З метою впорядкування обліку переміщених осіб Генеральним штабом Збройних Сил України розроблено Порядок надання дозволу громадянам України, які перебувають на військовому обліку у ТЦК та СП, на виїзд за межі місця проживання (місця перебування) з моменту оголошення мобілізації та у воєнний час", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що дозвіл видається від 30 діб до року залежно від категорії субʼєкта. Розглядається додаткове унормування питань переміщення осіб, які систематично перетинають адміністративні межі у звʼязку зі службовою чи особистою необхідністю.
У Генштабі просять з розумінням ставитися до регуляторних заходів, продиктованих законами України, умовами воєнного стану і ведення війни