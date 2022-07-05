НАЗК: чиновники незаконно вивезли за кордон майже $5 млн

Національне агентство із запобігання корупції виявило факти вивезення через кордон публічними службовцями незаконно отриманої готівки на суму майже 5 млн дол. Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

"За результатами моніторингу виявлено факти переміщення через державний кордон близько 5 млн дол. США та 100 тис. євро публічними службовцями та членами їхніх сімей, які не мали законних джерел отримання зазначених активів. Відповідні матеріали були передані до правоохоронних органів" , - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що органи досудового розслідування розпочали три кримінальні провадження за статтями 368-5 (незаконне збагачення) та 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) КК України.

Як здійснюється моніторинг?

НАЗК отримує інформацію про великі суми готівки, які виявляються на кордоні. Далі Агентство перевіряє, чи власники коштів є посадовцями та членами їхніх родин.

Якщо підтверджується факт, що саме посадовець намагається вивезти незаконно отриману готівку, то НАЗК розпочинає моніторинг способу життя.

Його мета – встановити, чи відповідає рівень життя публічного службовця наявним у нього та членів сім'ї майну й одержаним ним доходам згідно з декларацією.

Нагадуємо, що подання декларацій посадовців під час війни триває. Так, подати е-декларацію можна за посиланням.

Проте під час дії воєнного стану подавати декларації будь-якого виду не обов’язково. Так, кінцевим терміном для подання щорічної декларації за 2021 рік наразі визначено три місяці після завершення воєнного стану.