Генсек НАТО оцінив терміни вступу Фінляндії і Швеції в Альянс

Генсек НАТО Єнс Столтенберг очікує, що парламенти 30 країн-членів ратифікують протоколи про вступ Фінляндії і Швеції до Альянсу протягом місяців, повідомляє Українська правда.

Столтенберг зауважив, що процес вступу двох країн вже є найшвидшим в історії.

"Минулого разу, коли у нас був аналогічний процес ратифікації у парламентах, це зайняло 12 місяців або близько року. Я не скажу точно, але (цього разу. - Ред.) ми говоримо про місяці" , - сказав він.

Генсек Альянсу привітав те, що кілька союзників вже почали процес ратифікації та пообіцяли завершити його швидше, ніж зазвичай.

Столтенберг очікує від усіх союзників, у тому числі від Туреччини, швидкого та гладкого процесу ратифікації.

Нагадаємо, прийняття обох країн до Альянсу до останнього було під питанням через вето Туреччини, яка несподівано зняла його на червневому саміті у Мадриді.