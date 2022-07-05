ГУР: Окупанти Запоріжжя перевели школи на російську програму

За даними Головного управління розвідки МО України, у Запорізькій області окупанти привезли вчителів з Росії та змушують батьків віддавати дітей у садки та школи з російською навчальною програмою.

"У Пологівському районі Запорізької області окупаційна влада змушує громадян України відправляти своїх дітей до шкіл та дитячих садків, які працюють за російською навчальною програмою. У них викладають вчителі та вихователі, які приїхали з РФ" , - повідомляють у відомстві.

У разі незгоди батькам погрожують забирати у них дітей та відправляти до інтернатів. Покарання для батьків – відправка до армії так званої ДНР для чоловіків та громадські роботи для жінок.