Міністр: Норвегія виділить Україні мільярд євро

Влада Норвегії виділить на підтримку України один мільярд євро. Кошти перераховуватимуть протягом двох років. Про це на конференції з відновлення України у Лугано у вівторок, 5 липня, заявила міністр міжнародного розвитку Норвегії Анне Беате Твіннерейм, повідомляє Корреспондент.

"Це на додачу до 200 мільйонів євро, які ми надали з лютого. Наше фінансування буде використано на гуманітарну допомогу, бюджетну підтримку та зусилля щодо відновлення" , - заявила Твіннерейм.

Вона також пообіцяла, що Норвегія продовжуватиме надавати Україні значну військову підтримку.