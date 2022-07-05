Світ починає відмовлятися від природного газу – МЕА

Споживання газу в Європі у 2022 році дещо скоротиться через високі ціни і скорочення постачання ресурсів з Росії. Водночас прогноз світового попиту на газ було скорочено більш як наполовину. Про це йдеться у квартальному звіті про газові ринки Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), повідомляє Корреспондент.

Там також вважають, що зростання споживання газу найближчими роками сповільниться, бо споживачі переходять на альтернативні варіанти.

Зокрема, до 2025 року очікується зростання всього на 3,4%, це на 140 млрд кубометрів більше, ніж у 2021 році. Але цей показник є нижчим за стрибок попиту на 175 млрд кубометрів, який було зафіксовано у 2021 році.

У звіті МЕА пояснюється, що війна в Україні значно вплинула на перспективи газу.