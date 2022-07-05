Валютний ринок в умовах війни: день 132-й

У вівторок, 5 липня, робота міжбанківського валютного ринку триває в уже звичному особливому режимі.

За даними, опублікованими на сайті НБУ, у п'ятницю, 1 липня, загальний обсяг операцій на міжбанку в доларовому еквіваленті зріс на 16,73 млн. порівняно з попереднім робочим днем і склав 221,24 млн. доларів. Майже всі операції цього дня вже традиційно пройшли у доларах США; операцій у євро було лише на 1,15 млн доларів в еквіваленті.

За даними Нацбанку, 1 липня обсяг заявок на купівлю валюти від клієнтів був на 121,5 млн. доларів більше, ніж обсяг заявок на продаж: на 404,7 млн. доларів було подано заявок на купівлю і на 283,3 млн. доларів заявок на продаж.

НБУ з 24 лютого купує у експортерів долари за фіксованим курсом 29,2549 грн/$. Він же продає їх за фіксованим курсом 29,5475 грн/$ (+1% до курсу покупки).

На міжбанківському валютному ринку також періодично здійснюються операції у євро. Курс встановлюється, виходячи з крос-курсу євро до долара на ринку FOREX та фіксованого курсу долара, та може змінюватися протягом торговельної сесії. Зокрема, станом на 14.30 сьогоднішнього дня євро купують по 30,1151 гривень, а продають по 30,4163 гривень.

Залишок коштів на коррахунках українських банків у НБУ станом на ранок 5 липня знизився на 4590,15 млн. і склав 41423,48 млн. гривень.

Сьогодні Міністерство фінансів проводить черговий аукціон із розміщення військових облігацій. Інвесторам буде запропоновано чотири випуски ОВДП у гривні терміном на 3 та 7 місяців, а також 1 та 2 роки.

Курс готівкового долара у вівторок продовжив зниження. Так, у Києві на обід цінник на продаж готівкового «американця» опустився до 35,26-35,28 гривень, що на 12 копійок дешевше, ніж учора в цей же час. Дешевшає долар і в інших містах. Так, в Одесі сьогодні його продають за 35,25-35,30 гривень, у Житомирі – по 35,40 гривень, у Дніпрі – по 35,33-35,35 гривень. Оператори готівкового валютного ринку повідомили порталу «Курс України» про різке падіння попиту на готівкову валюту, через що вони змушені знижувати цінники.

Євро на FOREX у вівторок обвалилось майже на 170 пунктів по відношенню до американського долара і до моменту написання статті опустилось до позначки 1,0280 долара. Долар зростає проти всіх провідних світових валют; особливо дістається євро. Ціна готівкового євро в Україні буквально впала під впливом одразу двох факторів: падіння у світі та зміцнення гривні в Україні. На момент написання статті його ціна у столиці знизилася до 36,45-36,50 гривень, що на 40 копійок дешевше, ніж учора в цей самий час.

Російський рубль за половину дня впав більше ніж на 10%: за долар просять 61,5 рубля, хоча ще вранці він коштував 55 рублів.

Біткоїн трохи виріс у ціні і досяг позначки 20478,40 $ за монету, але під тиском продавців знову пішов униз. Зараз його ціна на найбільшій криптовалютній біржі Binance коливається в районі 19500 $ за 1BTC. Число охочих купити біткоїн за останню добу зменшилось, а кількість продавців зросла, хоч і незначно. Великі ордери на купівлю, як і раніше, розташовані на рівні 15000 $.