У Лугано ухвалили підсумкову декларацію щодо відновлення України після війни

У Лугано ухвалили підсумкову декларацію Конференції з відновлення України. Основним рамковим документом було визнано проект Плану відновлення та розвитку під керівництвом України, повідомляє Новое время.

За підсумками конференції у швейцарському Лугано ухвалили підсумкову декларацію, в якій глави держав та урядів, міністри та високі представники зобов'язалися підтримувати Україну на шляху до відновлення.

Основним рамковим документом, який задає напрямок процесу відновлення, було визнано проект Плану відновлення та розвитку під керівництвом України.

Декларація містить ключові принципи, що визначають критерії та методи оновлення:

Партнерство. Україна очолюватиме процес відновлення реалізуватиме його разом із міжнародними партнерами.

Спрямованість на реформи.

Прозорість, підзвітність, верховенство права.

Демократична участь.

Залучення багатьох стейкхолдерів.

Гендерна рівність та інклюзія.

Сталий розвиток.

За словами прем'єра, учасники конференції підтримали створення координаційної платформи між урядом України та всіма двосторонніми та багатосторонніми партнерами, організаціями та міжнародними фінансовими організаціями для підготовки та реалізації Плану.