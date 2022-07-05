ОВА: Росія не має можливості для висадки морського десанту в Одеській області

На Одещині немає ризику висадки російського морського десанту, заявив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, повідомляє Новое время.

Під час брифінгу він повідомив, що у північно-західній частині Чорного моря знаходяться п'ять кораблів РФ, які несуть на борту крилаті ракети типу Калібр. За його даними, до цих кораблів періодично приєднуються один або два великі десантні кораблі.

"Це певна імітація певних дій. Коли ми говоримо про постійний ризик висадки морського десанту, то розуміємо, бачимо та знаємо, що сьогодні його немає. Напевно, найближчим часом не буде активної підготовки до проведення такої військово-морської десантної операції, тому що у ворога для цього немає жодних можливостей" , - наголосив він.

Братчук зазначив, що і найближчим часом у військ РФ не буде можливості провести таку операцію, оскільки вони не мають успіхів на суші на південному напрямку.

"Після того, як було звільнено і взято під вогневий контроль острів Зміїний, селище Біле Ізмаїльського району, ворога було відкинуто на більшу відстань саме в нашій морській акваторії. Тому про десант не йдеться" , — додав він, зазначивши, що загроза завдання ракетних ударів по області зберігається.

30 червня в ОК Південь заявили, що після потужних ударів ЗСУ російські окупанти поспіхом евакуювали залишки гарнізону на двох швидкісних катерах і, ймовірно, залишили острів. Пізніше інформацію про втечу своїх військ підтвердили у міноборони країни-агресора, збрехавши про те, що це був «жест доброї волі».

Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов сказав, що ЗСУ планують встановити безпосередній фізичний контроль над островом Зміїний.