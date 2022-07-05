Посол: Азербайджан надав Україні допомогу на 20 млн доларів

В Україну прямує черговий гуманітарний вантаж від Азербайджану. Загалом з початку російсько-української війни Азербайджан направив Україні 1,5 тис. тонн гуманітарних вантажів на 20 млн. доларів, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомив посол України в Азербайджані Владислав Каневський у Facebook.

"До збору та спрямування гуманітарної допомоги приєдналися регіони Азербайджану, які мають партнерські відносини зі своїми відповідностями в Україні" , - написав посол.

Гуманітарна допомога містить медикаменти, продукти харчування з тривалим терміном зберігання та одяг.

Допомога спочатку надсилають літаком до Варшави, а далі вже централізовано перенаправляють до України.