Суд заборонив партію "Щаслива Україна" та "Комуністичну партію України"

Восьмий апеляційний адміністративний суд у Львові заборонив політичну партію "Щаслива Україна" та Комуністичну партію України, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Восьмий апеляційний адміністративний суд на своїй сторінці у Facebook, рух "Чесно".

5 липня колегія суддів Восьмого ААС завершила розгляд адміністративних справ щодо заборони партії "Щаслива Україна" та Компартія України (№826/9174/18 і № 826/9751/14 відповідно) й задовольнила позовні вимоги Міністерства юстиції України.

"Щаслива Україна" – це політичний проєкт ексміністра доходів і зборів уряду Віктора Януковича Олександра Клименка, який втік до Росії. За кілька днів до рішення суду партію перейменували: раніше вона називалася "Успішна Україна".

"Комуністична партія України" – дітище Петра Симоненка. Цю партію Окружний адміністративний суд Києва заборонив ще в грудні 2015 року, одна вона продовжувала існувати через судову колізію.

Тепер обидві партії заборонені. Майно, кошти та інші активи партій, їхніх обласних, міських та районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень передано у власність держави.

Раніше суд заборонив 13 проросійських партій.

Зокрема: ОПЗЖ, "Опозиційний блок", "НАШІ", "Блок Володимира Сальдо", "Державу", "Соціалістичну партію України", партію "Соціалісти", "Справедливість та розвиток", "Ліву опозицію", "Партію Шарія" ."Прогресивну соціалістичну партію України", партію "Русь єдина" (колись "Партія політики Путіна").