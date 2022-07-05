У Зеленського назвали втрати РФ за увесь час повномасштабного вторгнення

Російські загарбники втратили близько 115 000 своїх військових, включая поранених, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Втрати армії Росії за 132 дні війни становлять до 115 000 убитими та пораненими. Армійські частини втратили 36 тисяч військових, а приватні військові компанії — до 12 тисяч. Решта — поранені. Від військових частин, що захоплюють так звану "ЛНР", залишилося 25-35% живої сили" , — розповів Подоляк.

Нагадаємо, раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявляв, що війна України з РФ може бути затяжною, проте може і швидко завершитись через внутрішні російські процеси.