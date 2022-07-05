ОВА: росіяни обстріляли прикордоння Чернігівської області з РСЗВ та артилерії

Російські окупанти 5 липня обстріляли прикордоння Чернігівської області, влада повідомляє про 40 вибухів, ймовірно росіяни стріляли з РСЗВ та артилерії, повідомляє Українська правда.

Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

"Ворог продовжує обстріл чернігівського прикордоння. Годину тому (13.30 5 липня - ред.) росіяни обстріляли територію поблизу села Блешня (Семенівська громада).

Є 40 вибухів - парафій (ймовірно стріляли з реактивних систем залпового вогню) і ще 10 ймовірно з артилерії".

Чаус додав, що попередньо жертв та руйнувань немає.