У Держдумі погрожують, що війська РФ в Україні не зупиняться на кордонах "ЛДНР"

Спікер російської Держдуми В'ячеслав Володін звинуватив цивілізований світ у "затягуванні" війни в Україні. Він заявив, що поставки зброї Україні "змусять" війська РФ не зупинитися на кордонах "ЛДНР", повідомляє Ділова столиця.

Відео виступу Володіна у Держдумі опубліквав Telegram-канал "Дума ТВ".

"Але ви бачите, світ несправедливий, і в цій частині позиція президента США, глав європейських держав полягає у тому, щоб якнайдовше війна тривала в Україні. … Поставляють зброю з метою затягнути збройний конфлікт. Тому вони самі ведуть все до того, щоб наші війська не зупинялися у межах "ЛНР" та "ДНР" , — заявив спікер нижньої палати російського парламенту.

Крім того, Володін назвав Україну "терористичною державою", а її президента Володимира Зеленського — "главою злочинного режиму". З цієї причини, заявив глава Держдуми, РФ робитиме все необхідне для успішного завершення так званої "спецоперації".

Володін пообіцяв забезпечити російських солдат усім необхідним і вирішити питання, пов'язані зі зміцненням ВПК.

Нагадаємо, за словами радника голови Офісу президента Михайла Подоляка, з початку повномасштабного вторгнення у лютому цього року російські загарбники вже втратили в Україні близько 115 000 своїх військових, включаючи поранених.