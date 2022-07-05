Джонсон — Зеленському: Україна скоро отримає британські САУ та боєприпаси

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон переконаний, що Україна здатна повернути території, захоплені російськими військами, повідомляє Новое время.

Про це Джонсон сказав українському президенту Володимиру Зеленському під час телефонної розмови, повідомила речник британського парламенту в коментарі СNN.

"Прем'єр-міністр сказав, що мир на боці України, і він вірить, що збройні сили президента Зеленського можуть відновити контроль над територіями, які нещодавно захопили війська Путіна" , — уточнила спікер.

Джонсон також проінформував Зеленського про останню військову техніку Британії, яка буде передана Україні. Спікер зазначила, що військова допомога включатиме 10 самохідних артилерійських установок та боєприпасів, які прибудуть найближчими днями та тижнями.

Зеленський у Twitter подякував Джонсону за виділення ще 100 млн фунтів стерлінгів допомоги на безпеку.

"Провів переговори з Борисом Джонсоном. Подякував за незмінну підтримку України — недавнє рішення надати £1 млрд допомоги та сьогоднішнє — щодо £100 млн" , — пише Зеленський.

Він також обговорив із Джонсоном продовольчу безпеку у світі та гарантії безпеки для України.