Bloomberg: євро падає до мінімуму за 20 років і наближається до рівності з доларом

Курс євро проти долара впав на 1,4% до 20-річного мінімуму – ринок припускає, що Європейський центральний банк повільно підвищуватиме процентні ставки з огляду на загрозу рецесії, повідомляє Економічна правда.

Про це пише Bloomberg.

Євро впало на 1,4% до 1,0281 долара, найнижчого рівня з грудня 2002 року. Втрати відбулися після оприлюднення даних опитування бізнесу у Франції, яке показало більше за очікуване уповільнення виробництва та надання послуг. Як наслідок, ринок очікує на менш різку зміну ключової ставки ЄЦБ, аби уникнути загрози рецесії.

Попри рекордну інфляцію, європейський регулятор не може підвищувати ставки настільки ж рішуче, як Федеральна резервна система США через наслідки російсько-української війни. Моделювання Bloomberg свідчить про те, що наразі існує ймовірність у 60%, що євро досягне паритету до долара до кінця року – ще у понеділок ймовірність становила 46%.

"Тепер паритет — лише питання часу" , — сказав Ніл Джонс, керівник відділу продажу валюти фінансовим установам Mizuho.

Трейдери очікують, що ЄЦБ цьогоріч підвищить ставку на приблизно 140 базисних пунктів, хоча ще три тижні тому вони ставили на зростання ставки на 190 б.п. Наприкінці цього місяця ЄЦБ планує розпочати свій перший цикл посилення монетарної політики за десятиліття з підвищенням ставки на 25 б.п.. Федеральна резервна система вже підвищила ставки на 150 базисних пунктів, причому ринок очікує підвищення ще на 75 б.п. на липневому засіданні.

За словами трьох європейських трейдерів, втрати євро у вівторок були ускладнені поганою ліквідністю.

Нагадуємо:

За прогнозами одного з найбільших банків США Wells Fargo, євро може зрівнятися із доларом протягом місяця внаслідок дедалі більшого розриву між обліковими ставками та економічним зростанням у США та Європі.

Федеральна резервна система підвищила ключову ставку на 0,75 процентного пункту до діапазону 1,5-1,75%. Це найбільше одномоментне підвищення процентних ставок із 1994 року.

Європейський центральний банк оголосив про підвищення відсоткової ставки, щоб зменшити зростання цін у єврозоні, вперше з 2011 року.