ОК "Південь": захисники збили над Одещиною три ракети загарбників

Сили протиповітряної оборони в небі над Одещиною збили 3 ракети окупантів, повідомляє Українська правда.

Про це повідомила мерія Одеси із посиланням на ОК "Південь".

Загарбники вдарили з літаків ракетами "Х-59" портовою інфраструктурою Очакова та Чорноморської Одещини. Усі ракети було знищено над морем.

1 липня внаслідок ракетного обстрілу смт Сергіївка Одеської області в ніч на п'ятницю було пошкоджено дитячий реабілітаційний центр, що належить Молдові, один із його співробітників загинув.