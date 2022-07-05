Розвідка: окупанти готують мобілізацію українців на захоплених територіях Півдня
Російські окупанти продовжують мобілізацію на окупованих територіях України й мають намір розширити її географію, повідомляє Ділова столиця.
Про це йдеться у повідомленні Сил спеціальних операцій "Спротив".
"За нашими даними ворог почав підготовку до призову в Бердянську, де керівникам ОСББ дали розпорядження подати списки мешканців будинків призивного віку.
Не зайвим буде нагадати, що умовою для мобілізації є російський паспорт, видачою якого росіяни займаються на окупованих територіях.
Також зауважимо, що росіяни знову наростили темпи мобілізації на окупованій Луганщині, зокрема до армії забрали всіх чоловіків з луганського м’ясокомбінату та "луганської державної академії культури", — сказано у повідомленні.
Нагадаємо, в окупованому Росією Криму помічені ознаки підготовки до загальної мобілізації.