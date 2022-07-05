Австралія скасувала мита на ввезення товарів з України, але не для всіх

Влада Австралії встановила безмитне ввезення товарів з України. Це нововведення не поширюється на алкоголь, паливо і тютюн, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Міністерство торгівлі і туризму Австралії.

Зазначається, що скасування мита на ввезення українських товарів набуває чинності вже сьогодні, 5 липня. Таке рішення діятиме рівно рік.

При цьому залишаються в силі еквівалентні акцизам мита, які поширюються на паливо, тютюнові вироби та алкоголь.

У міністерстві підкреслюють, що таке рішення Австралії необхідно для підтримки економіки України. Зокрема, це розширить торговельні можливості, які дуже важливі для відновлення України, частина якої була зруйнована в результаті війни.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що США скасували мита на українську сталь і вироби з неї. Йдеться про обмеження, які в 2018 році ввела адміністрація колишнього американського президента Дональда Трампа.

Також ми писали, що Канада припинила дію наказу про введення антидемпінгових мит у розмірі 77% на металургійну продукцію з України.