Шмигаль: Україна подала заявку на вступ до ОЕСР

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у вівторок передав від імені держави заявку на вступ до Організації економічного співробітництва та розвитку, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє пресслужба Кабінету міністрів.

Як повідомив Шмигаль, це відбулося під час дискусії про практичне впровадження Плану відновлення України в межах конференції у швейцарському місті Лугано.

Заявку на вступ до ОЕСР прем'єр передав Генеральному секретарю ОЕСР Матіасу Корману. Він висловив сподівання, що розгляд заявки відбудеться якнайшвидше.

"Поточна підтримка, майбутня робота з відновлення та вступу України до ЄС, початок якого підтримали всі країни-члени ЄС, базуватиметься на завершенні структурних реформ в Україні – сфері, де підтримка ОЕСР має фундаментальне значення" , – зазначив Шмигаль.

Організація економічного співробітництва і розвитку – міжурядова організація, що об’єднує 38 держав-членів, на які припадає понад 62% світового ВВП. Члени ОЕСР проголошують відданість принципам демократії та ринкової економіки.

Нагадаємо, в березні Рада Організації економічного співробітництва та розвитку ухвалила рішення негайно призупинити участь Росії та Білорусі у всіх своїх органах.

Росія здавна прагнула увійти до цього елітного світового клубу. Однак через війну в Україні організація вирішила припинити відносини з державою-агресором та завершила переговори про можливість вступу РФ.