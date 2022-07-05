Нафтогаз: енергорегулятор затвердив план розвитку газосховищ до 2031 року

Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕКП) затвердила план розвитку газосховищ на 2022-2031 роки. Загальний обсяг фінансування 10-річної програми становить 14,4 млрд грн, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомили у Нафтогазі.

Зазначається, що кошти інвестуватимуть за кількома основними напрямками:

у будівництво нових обʼєктів інфраструктури ПСГ - 8,2 млрд грн

у реконструкцію технологічного обладнання підземних газосховищ - 4,9 млрд грн

на ряд капітальних витрат, необхідних для повноцінного функціонування газосховищ: закупівлю спеціальних транспортних засобів, машин та механізмів, придбання приладів, виробничого та телекомунікаційного обладнаннятощо.