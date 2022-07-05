ОВА: на Одещині пляжі під час літнього сезону не відкриватимуть

На Одещині через війну Росії проти України вирішили не відкривати пляжі під час літнього сезону. Серед причин — скупчення людей, по яким можуть вдарити окупанти, повідомляє Новое время.

Таке рішення ухвалили Одеська ОВА та міськрада Одеси, повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко.

Марченко зазначив, що війна ще триває, тому українці мають бути у безпеці.

"Слід пам'ятати, що війна все ще триває, а окупанти завдають ракетних ударів по області, вбиваючи мирних жителів. І великі скупчення людей будь-де потенційно дуже небезпечні" , — підкреслив Марченко.

Він також нагадав, що через недотримання заходів безпеки та ігнорування вимог адміністрації люди на пляжах гинуть від ворожих мін, які викинуло на берег. Марченко закликав людей з розумінням поставитися до рішення не відкривати пляжі.