Генштаб дав ще одне роз'яснення про контроль пересування військовозобов'язаних

Для виїзду за межі областей військовозобов'язані мають отримати дозвіл у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив представник Головного управління персоналу Генерального штабу ЗС України Олександр Хлись, якого цитує Facebook-сторінка ГШ.

"Якщо в межах області — не треба. Якщо в межах міста Києва та Київської області — теж не треба. Якщо людина виїжджає за межі області, вона має прибути до керівника ТЦК, уточнити свої дані й отримати такий дозвіл".

За словами представника ГШ, відповідні норми законодавства України діють давно та у зв'язку з поверненням великої кількості чоловіків до своїх домівок виникла потреба в актуалізації облікових даних військовозобов'язаних для розуміння можливостей мобілізаційного ресурсу.

Також полковник Хлись допустив використання додатка "Дія" для військового обліку у майбутньому.

Що передувало: Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що призовники та військовозобов’язані, які планують виїзд за межі своїх районів та областей, у воєнний час мають брати дозволи у територіальних центрах комплектування.